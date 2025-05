Il annonce «une excellente nouvelle» à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu du passif à l’OM avec Igor Tudor et Jorge Sampaoli, les supporters marseillais ont tremblé pour l’avenir de Roberto De Zerbi. Mais ce dernier va bien poursuivre l’aventure à Marseille ce qui représente une excellente nouvelle pour l’OM comme le souligne Kevin Diaz.

Après quelques jours d'attente, Roberto De Zerbi a finalement rassuré tous les fans de l'OM. Au terme d'une réunion aux Etats-Unis avec tout l'état major marseillais, le club phocéen a publié un communiqué pour confirmer que le technicien italien resterait bien à l'OM.

De Zerbi reste à l’OM « Cette semaine, le propriétaire Frank McCourt et le Président du Conseil de Surveillance Jeff Ingram ont accueilli aux États-Unis le Président Pablo Longoria, le Directeur du Football Medhi Benatia, l’entraîneur Roberto De Zerbi, ainsi que son conseiller Giovanni Rossi, pour une réunion de travail concluant une saison 2024-2025, marquée par l’atteinte de l’objectif majeur : la qualification en Ligue des Champions. Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024. Dans un environnement de très haut niveau, caractérisé par une compétition intense et une pression constante, il était important d’analyser avec lucidité tant les réussites que les défis qu’ont soulevés la saison, afin de continuer à s'améliorer et de maintenir un niveau d’exigence à la hauteur des ambitions du club », a écrit l’OM dans son communiqué la semaine dernière.