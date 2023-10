Il annonce une catastrophe pour la star de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang marque le pas surtout en Ligue 1. En championnat, le Gabonais n’a toujours pas marqué et la situation commence à devenir inquiétante. A tel point que Roland Courbis estime déjà que la tendance est irréversible pour l’ancien buteur d’Arsenal et du FC Barcelone.

Arrivé à l'OM cet été avec le statut de star, Pierre-Emerick Aubameyang ne parvient pas à convaincre, au point qu'il n'ait toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1, malgré ses quatre buts en Coupe d'Europe. Encore muet contre l'AS Monaco (2-3) samedi soir, le Gabonais inquiète Roland Courbis.

Mercato : Griezmann à l’OM, la réponse déjà connue ? https://t.co/bPw7LlA4l9 pic.twitter.com/gPSj1bAuPY — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Courbis pas convaincu par Aubamleyang

« Ce qui m’a inquiété en début de saison c’est de voir en début de saison deux défenseurs centraux avec des crampes à 15 minutes de la fin du match, je me suis pincé, il n’y a un truc qui ne va pas là. (…) Il y a aussi des organisations qui peuvent masquer certaines lacunes », lance l’ex-entraîneur de l’OM au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche..

«Si on pense que chaque été l’astuce c’est de prendre un attaquant de 35 ans...»