Luis Enrique fait halluciner le vestiaire du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG cet été pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique fait forte impression depuis le début de saison. Bien que les résultats n’aient rien d’impressionnants pour le moment, force est de constater que l’Espagnol a déjà posé sa patte sur le jeu parisien. Et au sein du vestiaire, on semble convaincu par le nouveau coach du PSG.

Alors que la saison avec Christophe Galtier a été très loin d'être convaincante, le PSG a décidé de nommer un nouveau coach, à savoir Luis Enrique. Le coach espagnol était libre depuis la fin de son aventure avec la sélection espagnole. Et il fait déjà forte impression dans le vestiaire parisien comme le souligne Vitinha.

Bonne nouvelle au PSG pour son prochain match ? https://t.co/sj7cnbTbrz pic.twitter.com/phlrVSljJw — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Luis Enrique fait l'unanimité au PSG

« Je me sens bien sur le terrain, ça se voit. Je sens que les idées que le coach a sont bonnes pour mon style de jeu. Je peux apprendre beaucoup avec lui. J'ai toujours la technique, la joie avec le ballon, mais avec lui je peux donner un pas vers un jeu plus complet, avec et sans la balle. Je pense faire un bon début de saison mais je veux prolonger jusqu'à la saison. Le plus important, c'est la constance. Je veux marquer plus de buts. Je peux apporter plus », a révélé le milieu de terrain du PSG à Téléfoot . Et visiblement, Manuel Ugarte semble du même avis.

«Luis Enrique vous convainc réellement avec son idée»