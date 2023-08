Il annonce la fin du mercato de l’ASSE en direct ?

Benjamin Labrousse

Avec les arrivées récentes de Stpéhane Diarra et de Mahmoud Bentayg, l’ASSE semble désormais bien armée pour tenter de réaliser une belle saison en Ligue 2. Alors que le mercato estival se conclura dans quelques jours, le coordinateur sportif Loïc Perrin a affirmé qu’aucun nouveau mouvement ne devrait se produire à Saint-Etienne dans les prochains jours.

Après un début de saison poussif avec une seule victoire en trois matchs, l’ASSE espère réellement lancer son exercice 2023-2024 sur la pelouse d’Annecy ce lundi soir. Intéressante en fin de saison dernière, la formation stéphanoise dirigée par Laurent Battles a connu quelques renforts durant ce mercato estival.

«C'est une histoire de réseau»

Présent en conférence de presse ce samedi, Loïc Perrin a d’ailleurs exprimé sa méthode au niveau du recrutement du club du Forez. « Aujourd’hui, on a la chance d’avoir des outils vidéo de qualité pour pouvoir étudier des joueurs. C’est ce que font beaucoup de clubs qui se déplacent peu dorénavant. On a fait beaucoup de travail de vidéo et après, c'est une histoire de réseau, d’agents qui proposent des joueurs, c’est très compliqué de tous les étudier » .

«On est assez complets et étoffés»