Mercato : L’ASSE sort du silence après ce transfert

Alors que cette saison s’annonce déjà charnière pour l’avenir de l’ASSE, le club stéphanois a bouclé plusieurs arrivées durant ce mercato estival. Récemment, le club du Forez a officialisé l’arrivée du latéral gauche Mahmoud Bentayg en provenance du Raja Casablanca. Présent en conférence de presse ce samedi, Loïc Perrin a fait quelques révélations sur cette opération.

8ème de Ligue 2 la saison passée, l’ASSE espère réaliser un bien meilleur exercice en 2023-2024. Pour cela, les Verts ont tenté plusieurs coups sur le marché des transferts. Alors que Stéphane Diarra est arrivé à Saint-Étienne dans le cadre d’un prêt en provenance de Lorient, le club du Forez s’est également attaché les services de Mahmoud Bentayg. Arrivé en provenance du Raja Casablanca, le joueur de 23 ans semble déjà avoir les faveurs de Laurent Battles.

«Mahmoud est un joueur porté vers l’offensif»

« Mahmoud est un joueur porté vers l’offensif avec un volume de jeu important. Il a des qualités techniques et un bon pied gauche qu’il va pouvoir mettre au service du groupe. Son profil répond à plusieurs critères que nous avions identifiés » , a ainsi déclaré l’entraîneur de l’ASSE à propos de cette nouvelle recrue.

«Nous avons levé une clause pour le faire venir à Saint-Etienne»