«Il a le niveau pour le PSG» : Transfert à 20M€, c’est validé en interne ! 

Alexis Brunet

À l’été 2024, le PSG réalisait un transfert assez surprenant en faisant venir Matvey Safonov, gardien international russe, contre un chèque de 20M€. L’ancien joueur de Krasnodar arrivait pour concurrencer Gianluigi Donnarumma et un peu plus d’un an plus tard, le club de la capitale est persuadé de ne pas s’être trompé avec le portier de 26 ans.

L’été dernier, le PSG décidait d’opérer un grand changement au poste de gardien de but. Alors qu’il ne correspondait pas vraiment à ce que Luis Enrique recherchait, Gianluigi Donnarumma a été écarté au profit de Lucas Chevalier. Le Français est arrivé en provenance de Lille contre un chèque de 40M€ auxquels peuvent s’ajouter 15M€ de bonus.

Safonov est toujours deuxième dans la hiérarchie Arrivé pour 20M€ à l’été 2024, Matvey Safonov a lui conservé son rôle de doublure. L’international russe doit se contenter des miettes au PSG et il ne compte qu’une seule titularisation depuis le début de la saison. En l’absence de Lucas Chevalier, le Russe a été aligné samedi soir par Luis Enrique face au Stade Rennais (5-0).