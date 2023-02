Il a allumé la mèche pour une piste du PSG, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Dans le cadre du prochain mercato, Marco Asensio pourrait bénéficier du statut d’agent libre. Une bonne nouvelle pour le PSG qui aurait tenté sa chance avec l’attaquant du Real Madrid cet hiver. Pour autant, une concurrence venue d’Angleterre pourrait contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain.

Au cours du dernier mercato hivernal, le PSG a tenté des coups de dernière minute sur le marché des transferts. Ce fut notamment le cas d’Hakim Ziyech, le prêt de l’international marocain étant tombé à l’eau en raison d’une mauvaise gestion de l’envoi des documents de la part de Chelsea qui a fait capoter son enregistrement auprès de la LFP. En outre, le PSG aurait tenté une opération en sous-marin avec un certain Marco Asensio.

Ancelotti a jeté un froid sur l’avenir d’Asensio

L’ailier du Real Madrid est bien utilisé par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Relevo et Marca affirmaient une tentative en janvier dernier du PSG pour Marco Asensio, mais il était question d’une prolongation de contrat au Real Madrid. Dernièrement, Carlo Ancelotti a jeté un froid sur ce dossier. « Si Marco Asensio va rester ? Je ne sais pas. Il peut rester, peut-être pas. Ça n’a pas beaucoup d’importance pour moi, car ce n’est pas le moment d’en parler. Nous avons un défi très important cette saison. L’important, c’est qu’il apporte sa pierre à l'édifice, comme l’an dernier. Qu’il continue comme ça, et le club prendra la décision la plus appropriée ».

Le PSG pense à Asensio, la guerre avec l’Angleterre est déclarée