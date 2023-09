Il a aidé l'OM pour ce transfert à 13M€ 

Amadou Diawara

Sous contrat avec l'Atlético de Madrid, Renan Lodi s'est engagé en faveur de l'OM cet été. Impliqué dans ce transfert, Tulio De Melo a révélé toutes les coulisses de l'opération. Comme il l'a confié lui même, l'ancien attaquant du LOSC a poussé Renan Lodi à signer à l'OM pour retrouver la sélection brésilienne.

A la recherche d'un nouvel arrière gauche, l'OM s'est attaqué à Renan Lodi. Pour faire plier la direction de l'Atlético de Madrid, le club phocéen a offert un chèque d'environ 13M€. De son côté, Renan Lodi n'a pas hésité une seule seconde avant de rejoindre l'OM, mais Pablo Longoria peut tout de même remercier Tulio de Melo, impliqué dans ce transfert.

Tulio De Melo a convaincu Renan Lodi

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Tulio De Melo a raconté les coulisses de la signature de Renan Lodi à l'OM. En effet, l'intermédiaire entre l'Europe et le Brésil a expliqué comment il avait convaincu son compatriote de migrer vers Marseille cet été, même s'il n'a pas eu de mal à le faire plier.

Coup dur pour l’OM, il pousse un coup de gueule https://t.co/yaDYAviGZ4 pic.twitter.com/P9rWxSNo5d — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

«Si tu vas à l'OM, tu vas en sélection»