Hallucinant, une star du PSG annonce son transfert à Mbappé

Marco Verratti quittera-t-il le PSG ? Alors qu'il vient tout juste d'étirer son bail jusqu'en 2026, le milieu de terrain italien se questionnerait sur son avenir au sein du club parisien. Le joueur aurait fait part de ses doutes à Kylian Mbappé, lors d'un voyage à Cannes. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, la direction ne souhaite pas le laisser filer cet été.

A l'instar de Marquinhos, Marco Verratti est l'un des anciens à avoir prolongé son contrat avec le PSG. Désormais lié à la formation parisienne jusqu'en 2026, le milieu de terrain se faisait une joie de poursuivre une aventure débutée en 2012. « Ma plus grande fierté c’est d'être ici, de jouer pour un grand club depuis 10 ans, un club qui essaie toujours de grandir. Ce n’est pas quelque chose de commun de rester tant d'années dans un club. C’est ma plus grande fierté. J’ai vu passer beaucoup de joueurs, j’ai des souvenirs incroyables ici. (…) Les supporters, pour un club, sont la chose la plus belle et la plus sincère. Ils viennent au stade avec leur passion » avait-il confié en décembre dernier.

Verratti vend la mèche à Mbappé

Mais depuis, la relation entre Marco Verratti et les supporters du PSG s'est détériorée. Le milieu de terrain n'aurait pas apprécié certaines critiques, alors que son niveau de jeu a baissé au fil de la saison. En privé, le joueur n'a pas caché ses doutes, notamment auprès de Kylian Mbappé. Selon les informations de L'Equipe , Verratti aurait exprimé ses velléités de départ à la star française lors d'une soirée à Cannes.

Le PSG veut le conserver

Mais de son côté, le PSG n'a pas l'intention de le laisser filer cet été. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 15 mai dernier, Marco Verratti ne fait pas partie des partants. Autrement dit, le club parisien compte sur lui pour affronter les défis, qui l'attendent lors de la prochaine saison.