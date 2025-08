Hakimi : Le PSG est obligé de boucler un transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Epinglé pour une sombre affaire de viol, Achraf Hakimi pourrait vivre des moments compliqués au cours des mois. Le Marocain sort en plus d'une saison très difficile sur le plan sportif, lui qui est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis un an. David Gluzman recommande un transfert pour aider le PSG à se renforcer et soulager Hakimi.

Elément très important de l'effectif de Luis Enrique, Achraf Hakimi sort comme ses coéquipiers d'une très longue saison et il va falloir vite se replonger dans la compétition. L'international marocain aura de nombreux défis à relever au cours des prochains mois dans une saison qui compte la CAN et la Coupe du monde pour finir. Hakimi aura forcément des ambitions en sélection et il faudra lever un peu le pas en club. Un recrutement s'impose, alors qu'un dossier polémique vient de s'ouvrir.

Hakimi visé par des accusations de viol Ce vendredi, le parquet de Nanterre a réclamé la mise en examen d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle. Le joueur de 26 ans est soupçonné d'avoir imposé un viol à une femme, des faits datant de février 2023. Une nouvelle bombe à quelques jours du début de la prochaine saison qui ne vont pas l'aider dans sa préparation. « C’est quelque chose qui peut potentiellement le perturber. Je respecte à 2000 % la présomption d’innocence, mais on ne sait pas, il y a la possibilité d’un procès, la possibilité d’apparaître en public, c’est quand même quelque chose de compliqué » réagit David Gluzman dans l'After Foot de RMC.