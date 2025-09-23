Habib Beye - OM : Le transfert surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de l'OM, Valentin Rongier a été convaincu par Habib Beye de rejoindre le Stade Rennais. Un choix qui a fait parler puisque le milieu de terrain signe chez le grand rival de son club formateur le FC Nantes. Une surprise pour Benoit Costil.

Costil commente le transfert de Rongier « Si j’aurais pu jouer à Nantes ? Ma réponse est non… Au départ, sur l’idée, en étant supporter du Stade Rennais, et étant très attaché à ce club, j’ai eu du mal sur l’idée… Ludo Blas, par exemple, c’est complètement différent, il a été formé à Nantes. Valentin Rongier est un bon mec, c’est un très bon joueur. Mais l’idée de départ, je suis un peu surpris. Il y a du mécontentement au départ de la part des supporters nantais, ce que je peux comprendre, et aussi du mécontentement de la part des supporters rennais », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.