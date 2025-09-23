Habib Beye - OM : Le transfert surprise !

Ce fut l'un des transferts qui a largement été commenté cet été. En effet, Valentin Rongier a quitté l'OM pour rejoindre le Stade Rennais, le grand rival de son club formateur le FC Nantes. Et le milieu de terrain a même été désigné capitaine en début de saison par Habib Beye. Une situation qui surprend Benoit Costil.
Costil commente le transfert de Rongier
« Si j’aurais pu jouer à Nantes ? Ma réponse est non… Au départ, sur l’idée, en étant supporter du Stade Rennais, et étant très attaché à ce club, j’ai eu du mal sur l’idée… Ludo Blas, par exemple, c’est complètement différent, il a été formé à Nantes. Valentin Rongier est un bon mec, c’est un très bon joueur. Mais l’idée de départ, je suis un peu surpris. Il y a du mécontentement au départ de la part des supporters nantais, ce que je peux comprendre, et aussi du mécontentement de la part des supporters rennais », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.
«Habib Beye le met capitaine d’entrée»
« Ensuite, quand il arrive, on ne peut pas oublier ce qu’il a dit par le passé… Il a été très habile dans sa com’, et la com’ du Stade Rennais aussi a été plutôt habile pour arranger et atténuer la critique. Habib Beye le met capitaine d’entrée. Ils ont voulu l’imposer très vite. Maintenant, pour avoir passé quelques jours sur Rennes la semaine dernière, on sent même que les supporters qui pouvaient être mécontents il y a quelques temps – et j’en faisais partie – ont changé de discours. Aujourd’hui, ils mettent les qualités du joueur en avant, parce qu’il est indéniable que c’est un plus dans l’effectif du Stade Rennais », ajoute Benoit Costil.