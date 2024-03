Haaland : Le coup du siècle leur échappe, il raconte

Thomas Bourseau

De nos jours, Erling Braut Haaland n’est plus à présenter tant il est reconnu comme étant un des meilleurs buteurs en activité. Cependant, et alors qu’il brille à Manchester City, c’est chez le voisin de United qu’il aurait dû se révéler si Ole Gunnar Solskjaer avait été écouté.

Erling Braut Haaland a déjà tout gagné à seulement 23 ans avec son club. En effet, que ce soit la FA Cup, la Ligue des champions, la Premier League ou encore la Coupe du monde des clubs, le serial buteur de Manchester City a raflé tous les trophées cités avec les Skyblues . Un triplé historique effectué la saison passée 24 ans après le dernier en date en Angleterre en 1999 par Manchester United, équipe dans laquelle Ole Gunnar Solskjaer évoluait.

Manchester United a dit non à Solskjaer pour Haaland

D’ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer était à deux doigts d’offrir Erling Braut Haaland à Manchester United sur un plateau. « Je l'ai eu à Molde pendant environ 18 mois, deux saisons plus ou moins. L'été précédant mon arrivée à Manchester, j'ai appelé le club et j'ai dit : Vous devez signer ce garçon, il sera absolument de classe mondiale. C'était en juin/juillet 2018. Et ils m'ont répondu : Non, non, non. Ils avaient assez de rapports donc, ok, pas de problème ».

«20 millions d'euros. Alors, une affaire en or»