Haaland à l’OM, la fake news !

Depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’OM est à la recherche de son « grantatakan », du buteur qui sera capable de porter le projet olympien. De nombreux attaquants ont alors été recrutés ces dernières années, mais personne n’a fait l’affaire. Amie Gouiri, qui cartonne depuis son arrivée à l’OM, pourrait-il être l’heureux élu ? Ça aurait pu être un certain Erling Braut Haaland selon certains échos…

A 24 ans, Erling Braut Haaland est aujourd’hui l’un des meilleurs buteurs du monde. Un talent au service de Manchester City et qui peut donner des regrets à l’OM. En effet, le Norvégien aurait pu porter le maillot olympien. C’est ce qu’avait révélé Thomas Benedet, ancien analyste de l’OM : « J’ai dit à Rudi (Garcia) de le prendre direct ». Mais voilà qu’Erling Braut Haaland n’est jamais venu à Marseille, ce qui a alors valu de nombreuses critiques à Rudi Garcia, pointé du doigt pour avoir refusé un tel talent.

« Il en a jamais été question »

Mais l’ancien entraîneur de l’OM a-t-il réellement dit non à l’arrivée d’Erling Braut Haaland ? Rudi Garcia a dernièrement apporté sa vérité sur le cas de l’attaquant de Manchester City pour Carré. Un démenti a ainsi été apporté à propos de tout ce qui a pu être dit concernant Haaland : « Mytho ou pas mytho, j’aurais dit non à Haaland à l’OM ? On m’en a parlé récemment, je ne savais même pas. J’ai discuté avec l’intéressé, qui était quelqu’un de mon staff qui était mon analyste vidéo et on a discuté. Ils ont dû dire qu’on a pris Mitroglou à la place, c’est n’importe quoi parce que Kostas était déjà là l’année d’avant. Celui qu’on aurait pris à sa place c’est Balotelli. Donc ce n’est pas n’importe quel joueur non plus. Et puis on l’a pas pris à la place parce qu’il en a jamais été question ».

« Bien évidemment que je n’ai pas refusé Erling Haaland »

« Je t’ai expliqué comment je fonctionnais, les joueurs qu’on m’envoie, je les envois au directeur sportif. Et je pense que, pour avoir vérifier, quand ce joueur de Norvège qui joue à Molde nous a été envoyé, il s’était déjà mis d’accord avec Salzbourg. Bien évidemment que je n’ai pas refusé Erling Haaland. Mais si je l’avais refusé, je l’aurais dît, mais ce n’est pas le cas », a continué d’expliquer Rudi Garcia.