Guerre au PSG, le boss déjà viré ?

Parallèlement au feuilleton Mbappé, qui aurait annoncé son départ en interne, le Paris Saint-Germain semble être pris au cœur d’une guerre d’influence opposant Luis Campos à Antero Hernique. Ce dernier, ancien directeur sportif du club, œuvrerait en effet en coulisses pour tenter de faire virer le premier.

Après ce qui fera bientôt sept saisons, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG, ce qui n’a pas manqué de faire bouger les choses en interne. C’est le cas pour Luis Campos, qui était pourtant réputé pour être l’un des fidèles de l’attaquant de 25 ans.

Luis Campos en danger

Le départ de Mbappé pourrait en effet être synonyme de départ de Campos, comme l’annoncent plusieurs sources ces derniers jours. Mais un homme se cacherait finalement derrière tout cela et il s’agirait d’Antero Henrique, qui aurait vraisemblablement tissé sa toile dans l’ombre, pour savonner la planche à son compatriote.

« Est-ce qu’il va partir ? Non moi on ne me présente pas les choses comme ça »