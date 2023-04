Guendouzi va quitter l’OM, il connaît sa prochaine destination

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé tout proche d’un départ de l’OM en janvier dernier alors qu’il disposait déjà d’une belle cote sur le marché des transferts, Mattéo Guendouzi aurait déjà acté son transfert pour cet été. Et il semblerait que le milieu de terrain français soit bien parti pour revenir en Premier League.

Interrogé fin mars en conférence de presse, Mattéo Guendouzi jetait un gros froid sur son avenir à l’OM : « Oui, j'ai eu des sollicitations cet hiver et des propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir. Je veux me concentrer sur ces 10 derniers matchs, après on verra ce qui se passera cet été. On aura des discussions avec le club », confiait le milieu de terrain marseillais. Et la tendance d’un transfert se confirme.

Révolution au mercato, l'OM reçoit une réponse fracassante https://t.co/bTXJsIo5zS pic.twitter.com/KmXf3O3xaC — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Départ acté pour Guendouzi

Comme l’a révélé L’EQUIPE jeudi dans ses colonnes, Mattéo Guendouzi quittera bel et bien l’OM lors du prochain mercato malgré un contrat qui court jusqu’en 2025. Pablo Longoria compte sur l’international français pour réaliser une belle vente et remplir les caisses du club.

Direction la Premier League

Par ailleurs, selon le quotidien sportif, plusieurs écuries anglaises comme Aston Villa, West Ham ou encore Newcastle sont déjà positionnées sur le profil de Guendouzi. Deux ans après son départ d’Arsenal pour l’OM, il devrait donc de nouveau traverser la Manche cet été.