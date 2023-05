Guendouzi se lâche sur l’OM avant son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté depuis les débuts de l'année, Mattéo Guendouzi semble plus que jamais sur le départ de l'OM. Dans le viseur d'Aston Villa et West Ham, l'international français s'est prononcé sur sa situation et assure que même si cela se passe moins bien aujourd'hui, il ne regrette rien.

Auteur d'une très belle première partie de saison, qui lui a permis de faire partie de la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde en décembre dernier, Mattéo Guendouzi n'est plus que remplaçant à l'OM en 2023. Une situation qui pourrait le pousser au départ. Malgré tout, il n'a aucun regret.

«J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même»

« J'ai fait quand même de très belles choses ici, de choses positives. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même », lance le milieu de terrain de l'OM en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche, rappelant qu'il ne regrette absolument pas d'avoir signé à Marseille.

«Pour moi, ça a été un des meilleurs choix de ma carrière de signer ici»