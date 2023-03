Guendouzi réclame un transfert, l’OM recrute «un joueur extraordinaire»

Thibault Morlain

En janvier 2022, libéré par Arsenal, Sead Kolasinac s’est alors engagé à l’OM. Le Bosnien n’est d’ailleurs pas totalement arrivé en terre inconnue puisqu’il retrouvait alors William Saliba et Matteo Guendouzi, connus chez les Gunners. D’ailleurs, le milieu de terrain français ne serait pas étranger au transfert de Kolasinac à l’OM.

Aujourd’hui, à l’OM, Sead Kolasinac fait énormément de bien dans le système d’Igor Tudor. Après des débuts compliqués du Bosnien, le club phocéen ne doit donc pas regretter de l’avoir recruter à l’hiver 2022. Et pour cela, Pablo Longoria pourrait d’ailleurs remercier un certain Matteo Guendouzi.

Deschamps le snobe au Qatar, un joueur de l’OM lui répond https://t.co/LKUfzqoKTG pic.twitter.com/4ZCjVZX5C1 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Guendouzi pousse auprès de Longoria

Selon les informations de L’Equipe , Matteo Guendouzi serait à l’origine de l’arrivée de Sead Kolasinac, qu’il avait connu à Arsenal, à l’OM. En effet, le quotidien sportif explique que l’international français avait poussé Pablo Longoria à se pencher sur le Bosnien.

« Un joueur extraordinaire »