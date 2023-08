Guendouzi quitte l'OM, ce joueur va en profiter

Hugo Chirossel

Après deux saisons, Matteo Guendouzi vit ses dernières heures en tant que joueur de l’OM. Le milieu de terrain âgé de 24 ans va prendre la direction de la Lazio contre une somme qui devrait atteindre 18M€ au total. Un départ qui pourrait profiter à Jordan Veretout, puisqu'il devrait se retrouver troisième dans la hiérarchie du capitanat.

Tenu en échec par Metz le week-end dernier (2-2), l’OM a renoué avec la victoire samedi soir lors de la réception de Brest (2-0). Une rencontre que Matteo Guendouzi a démarré sur le banc, comme c’est le cas depuis le début de la saison. L’international français (7 sélections), arrivé il y a deux ans en provenance d’Arsenal, se rapproche de la fin de son aventure marseillaise. Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, Matteo Guendouzi devrait poursuivre sa carrière du côté de la Lazio.

Inquiétude à l'OM, le verdict tombe https://t.co/4NOrPlT7Yl pic.twitter.com/ZDtVwrvN9a — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Guendouzi était vice-capitaine derrière Rongier

Comme indiqué par Fabrizio Romano, l’OM a accepté la dernière proposition du vice-champion de Serie A. Une opération qui devrait rapporter 18M€ au total à l’Olympique de Marseille, 13M€ plus 5M€ de bonus. Le départ de Matteo Guendouzi va également rebattre les cartes en ce qui concerne le capitanat. En effet, comme l’avait confié Samuel Gigot en conférence de presse, il était deuxième derrière Valentin Rongier dans la hiérarchie des capitaines de l’OM.

Veretout désormais troisième dans la hiérarchie du capitanat