Guendouzi - OM : Il manque une étape pour son transfert

Jean de Teyssière

La fin approche à grands pas pour Matteo Guendouzi. L'international français devrait quitter l'OM dans les dernières heures du mercato pour signer en Italie, à la Lazio Rome. L'ancien joueur d'Arsenal rapportera un joli chèque d'environ 17M€ à son club et devrait signer un contrat de longue durée avec son nouveau club. Il ne reste plus qu'une chose à régler, la commission des agents, et son départ s'effectuera.

Lors de la fin de la saison dernière, Matteo Guendouzi s'était exprimé sur son avenir, lui qui aurait pu partir lors de la fenêtre hivernale. Et ses déclarations avaient de quoi faire peur à ses fans marseillais : « Oui, j'ai eu des sollicitations cet hiver et des propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir. Je veux me concentrer sur ces 10 derniers matchs, après on verra ce qui se passera cet été. On aura des discussions avec le club . » Effectivement, discussions il y a eu, et un départ est désormais plus que probable.

Accord OM-Lazio pour Guendouzi

Ce lundi matin, la presse abonde dans le même sens : Matteo Guendouzi va quitter l'OM et s'engager en prêt avec la Lazio Rome dans les prochaines heures. L'international français portera le maillot romain cette saison et son prêt sera assorti d'une obligation d'achat de 12M€ + 5M€ de bonus, selon Fabrizio Romano. Le quotidien italien de la Gazzetta dello Sport va même plus loin en évoquant un contrat de 5 ans avec un salaire de 3M€, bonus compris. Matteo Guendouzi quitte donc le club de l'OM après y être arrivé en 2021. Rapidement, il avait été l'homme clé du système de Jorge Sampaoli avant de peu à peu être mis sur le banc par Igor Tudor, puis mis aux oubliettes par Marcelino.

OM : La guerre est déclarée pour ce transfert https://t.co/YxcWuZIFVr pic.twitter.com/xETYpP1Fbk — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Un dernier problème à régler