Guendouzi, Messi… Toutes les infos mercato du 13 janvier

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Aston Villa accélère pour Guendouzi

Ce n'est plus un secret, Unai Emery envisage de recruter Mattéo Guendouzi cet hiver, et serait même prêt à lâcher 40M€ sur le milieu de terrain de l'OM. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le club londonien aurait même engagé des discussions concrètes avec l'entourage de l'international français, et ce dossier s'accélère en coulisses.



PSG : Messi bien parti pour prolonger ?

Selon les révélations d' ESPN , le PSG est en train d'intensifier les négociations en coulisses avec Lionel Messi pour sa prolongation de contrat. Et malgré les intérêts d'Al-Hilal et de l'Inter Miami, l'attaquant argentin serait très épanoui dans la capitale, et sa prolongation parait donc en très bonne voie.



PSG : Sarabia vers la sortie ?

L’Equipe confirme la tendance d'un départ dans ses colonnes du jour pour Pablo Sarabia. L'attaquant espagnol du PSG, même s'il n’a pas demandé à plier bagage, souhaite néanmoins avoir plus de temps de jeu pour la seconde partie de saison. La direction du PSG n’est pas contre l’idée de se séparer de son joueur en cas de proposition satisfaisante.



OM : Direction Brest pour Amavi ?