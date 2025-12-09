Guardiola - OL : La décision choc !

Pierrick Levallet

Attendu de pied ferme à l’OL depuis quelques semaines maintenant, Endrick pourrait finalement ne jamais débarquer dans le Rhône. Le Real Madrid traverse une certaine crise en ce moment. Xabi Alonso serait notamment sur la sellette. L’issue du match contre le Manchester City de Pep Guardiola pourrait lui être fatal, et totalement relancer l’avenir d’Endrick.

Cet hiver, l’OL attendait l’arrivée d’un attaquant en particulier. Le club rhodanien travaille depuis plusieurs semaines sur l’arrivée d’Endrick. Et le deal semblait même en excellente voie, puisque le Real Madrid n’était pas opposé à son départ en prêt. Mais la situation autour de Xabi Alonso chez les Merengue serait en train de tout relancer.

L'avenir de Xabi Alonso va relancer celui d'Endrick ? D’après les informations d’El Chiringuito, le Real Madrid aurait décidé de mettre le prêt d’Endrick en stand-by. Les dirigeants madrilènes auraient notamment demandé à l’international auriverde d’attendre de voir l’évolution au club. Une défaite contre le Manchester City de Pep Guardiola pourrait être fatale à Xabi Alonso, qui ne semble plus vraiment en odeur de sainteté.