Guardiola - Mourinho : Surprise, il annonce son retour à Barcelone !

Le FC Barcelone va se retrouver sans entraîneur à l’issue de la saison. Xavi Hernandez ne serait pas revenu sur sa position et s’en ira cet été. Pour Rivaldo, la bonne pioche serait José Mourinho et non Pep Guardiola en l’état actuel des choses.

Xavi Hernandez a annoncé son départ du FC Barcelone en janvier dernier pour cette fin de saison. Et le temps n’a pas fait son oeuvre de la manière où le Barça le souhaitait. L’entraîneur espagnol campe sur ses positions et laissera donc la position de coach vacante à l’intersaison. Ancien joueur du FC Barcelone, Rivaldo a écarté la possibilité d’un retour de Pep Guardiola cet été.

Rivaldo ne voit pas «Guardiola rejoindre Barcelone de sitôt»

« Je ne vois pas Guardiola rejoindre Barcelone de sitôt. Je pense que la seule possibilité réaliste serait qu'il veuille rentrer chez lui et profiter davantage de sa vie de famille, ce qui est plus facile pour lui à Barcelone, et qu'il puisse entraîner l'équipe en même temps ». Pour Betfair , l’ex-buteur du FC Barcelone n’a pas caché que la situation économique du club blaugrana était un frein au retour dur coach de Manchester City sous contrat jusqu’en juin 2025. « Aujourd’hui, cela dépend beaucoup plus de lui, mais je pense que c'est très difficile pour la saison prochaine. Il se débrouille bien en Angleterre et je pense que ce retour dépendra aussi de la situation financière du club et de sa capacité à recruter des joueurs pour Guardiola ».

«Mourinho ? Il connaît l'équipe, le championnat espagnol, la Ligue des champions et il a beaucoup d’expérience»