Mercato - PSG

Guardiola l’annonce, le PSG ne fera pas ce gros transfert…

Publié le 26 août 2022 à 23h10 par Alexis Bernard

Malgré une offre XXL et une réelle motivation de le faire venir au cœur du nouveau projet, le PSG ne fera pas Bernardo Silva cet été. Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos a jeté l’éponge. Et Pep Guardiola vient de confirmer la tendance : pas de gros transfert en vue pour Paris…

Paris a fait ce qu’il fallait pour Bernardo Silva. Un projet taillé sur mesure pour le petit prince portugais, pièce maîtresse d’un Manchester City qui ronronne sous sa patte et celle du si précieux Kevin de Bruyne. Des talents à n’en plus finir, Neymar, Messi et Mbappé en tête, que Bernardo Silva aurait pu servir et accompagner comme il sait si bien le faire dans le Nord de l’Angleterre. Une colonie de compatriotes portugais (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Renato Sanches) pour avoir encore plus envie de venir à Paris Et un montant XXL pour convaincre Manchester City de laisser partir son poulain…

Le PSG y croyait dur comme fer

Luis Campos à la baguette, le PSG est arrivé dans le dossier Bernardo Silva rempli de confiance au début du mois d’août. Avant cela, Paris a balisé le terrain auprès du Portugais et de son représentant. Un certain… Jorge Mendes. L’agent de Vitinha et Renato Sanches a très vite vu l’opportunité de faire un triplé en ajoutant à son carnet de commande l’un des transferts de l’été : Bernardo Silva au PSG. Et en proposant 80 millions d’euros d’entrée de jeu, Paris était confiant. Jusqu’à ce que Manchester City donne sa réponse. Lapidaire. « Non ».

🗨️ Guardiola : "Bernardo aime beaucoup Barcelone, c'est vrai" pic.twitter.com/goVrQWESOT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2022

Guardiola enfonce le clou