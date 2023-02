Grosse surprise au PSG, le Real Madrid s'en mêle

Thibault Morlain

Les temps sont durs au PSG et pour Christophe Galtier, l'épée de Damoclès est juste au-dessus de sa tête. Au moindre faux pas, l'entraîneur parisien pourrait prendre la porte. Pour le remplacer, l'idée d'un retour de Thomas Tuchel fait de plus en plus parler. L'Allemand est actuellement libre, mais visiblement, il ne plairait pas seulement au PSG.

Arrivé en début de saison au PSG, Christophe Galtier pourrait déjà s'en aller. En effet, alors que la crise frappe de plein fouet le club de la capitale, l'entraîneur parisien est sur un siège éjectable. Galtier pourrait donc rapidement être remercié et pour le remplacer, certains annoncent un retour de Thomas Tuchel, actuellement libre de tout contrat après son départ de Chelsea.

Clash dans le vestiaire du PSG, Neymar explose https://t.co/UAhYHWmglG pic.twitter.com/WRwBgy8G9x — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Le PSG... ou le Real Madrid ?

Licencié par le PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel pourrait donc revenir à Paris. A moins qu'il ne préfère le Real Madrid ? Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, Carlo Ancelotti pourrait ne pas rester chez les Merengue au terme de la saison.

Tuchel pour remplacer Ancelotti ?

Qui remplacera Carlo Ancelotti au Real Madrid ? Telle est donc la question. Alors que l'option Raul serait étudiée, cela serait aussi le cas de Thomas Tuchel. Libre, l'Allemand a le choix pour son prochain challenge. Le Real Madrid serait en tout cas une sérieuse option à en croire le journaliste. A suivre...