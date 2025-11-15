Gros transfert au PSG : Le coup parfait annoncé dans la presse !

Arrivé au PSG en 2019, Mauro Icardi aura réalisé de belles prestations sous le maillot parisien, avant de peu à peu tomber dans l’oubli. Son agent George Gardi, qui a permis à l’avant-centre argentin de rejoindre Galatasaray en 2022, est revenu sur ce transfert, clamant un coup de génie de sa part.
Le PSG a vu passer de grands joueurs au sein de son effectif sur les dernières années. Ainsi, lorsqu’il rejoint le club parisien d’abord en prêt en 2019, Mauro Icardi représentait un très beau coup réalisé par les dirigeants, qui pouvaient désormais mettre en concurrence Edinson Cavani.
Icardi vendu à Galatasaray
Auteur d’une belle première saison au PSG, l’Argentin a petit à petit perdu de sa splendeur. Jusqu’à l’année 2022 où le club parisien a décidé de se séparer de lui. Mauro Icardi a alors rejoint Galatasaray en prêt, puis a été recruté définitivement en 2023 par le club turc. Agent du joueur, George Gardi est revenu sur ce transfert avec fierté.
« Je qualifierais le transfert d'Icardi de visionnaire »
« Je qualifierais le transfert d'Icardi de visionnaire. Il n'était pas titulaire régulier au PSG, il avait besoin d'un club et d'un environnement qui croient en lui. Et j'étais certain qu'avec la passion des supporters de Galatasaray et le club Gala, il pourrait s'exprimer au plus haut niveau », a ainsi confié l’agent à Sky Sport.