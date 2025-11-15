Gros transfert au PSG : Le coup parfait annoncé dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2019, Mauro Icardi aura réalisé de belles prestations sous le maillot parisien, avant de peu à peu tomber dans l’oubli. Son agent George Gardi, qui a permis à l’avant-centre argentin de rejoindre Galatasaray en 2022, est revenu sur ce transfert, clamant un coup de génie de sa part.

Le PSG a vu passer de grands joueurs au sein de son effectif sur les dernières années. Ainsi, lorsqu’il rejoint le club parisien d’abord en prêt en 2019, Mauro Icardi représentait un très beau coup réalisé par les dirigeants, qui pouvaient désormais mettre en concurrence Edinson Cavani.

Icardi vendu à Galatasaray Auteur d’une belle première saison au PSG, l’Argentin a petit à petit perdu de sa splendeur. Jusqu’à l’année 2022 où le club parisien a décidé de se séparer de lui. Mauro Icardi a alors rejoint Galatasaray en prêt, puis a été recruté définitivement en 2023 par le club turc. Agent du joueur, George Gardi est revenu sur ce transfert avec fierté.