Gros transfert au PSG : La surprise à 40M€ !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le club de la capitale s’apprête à connaître un mercato estival agité. Au niveau des départs, plusieurs joueurs sont concernés. C’est notamment le cas de Kang-In Lee, qui après une saison décevante, ne sera pas retenu. Un club italien serait notamment très chaud sur le dossier. Explications.

Kang-In Lee vers un départ ?

Si plusieurs pistes commencent tout juste à émerger en ce sens, le mercato du PSG va également dépendre des nombreux départs attendus cet été. Dans un premier temps, le Parisien précise que les différents joueurs prêtés cette saison (Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Carlos Soler, Renato Sanches, Nordi Mukiele, et Milan Skriniar) n’entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique et devraient se diriger vers un départ définitif cet été. Mais au sein de l’effectif actuel, un joueur pourrait également connaître un gros transfert : Kang-In Lee.