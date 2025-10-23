Gros transfert au Paris FC : L’annonce surprenante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Moses Simon, transféré au Paris FC durant le mercato estival pour 6,5 millions d'euros, s'apprête à affronter le FC Nantes en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, au Stade Jean Bouin. L'attaquant nigérian, qui garde un lien fort avec son ancien club, a évoqué son émotion au moment de faire ses valises il y a deux mois.

Il fait partie des joueurs recrutés par le Paris FC pour passer un cap. Ce vendredi, Moses Simon va vivre une soirée particulière au Stade Jean Bouin avec la réception du FC Nantes en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, son ancien club qu’il a quitté durant l’été dans le cadre d’un transfert estimé à 6,5M€. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, l’attaquant nigérian est revenu sur ce rendez-vous spécial à ses yeux.

« J’aurais pu rester vingt ans à Nantes » « J’étais un peu triste de partir, j’aurais pu rester vingt ans à Nantes, confie Moses Simon, rapporté par Le Parisien. J’avais un lien fort avec les supporters. Le maillot de Nantes, je l’ai gardé dans mon cœur, je l’ai toujours à la maison. »