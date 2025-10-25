Gros transfert annulé à l’OL : C’est un fiasco ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Malick Fofana a finalement décidé de rester à l'OL où il est logiquement considéré comme l'un des grands leaders offensifs cette saison. Mais depuis son transfert avorté, l'attaquant belge à se montrer aussi décisif qu'à l'accoutumée, et Daniel Riolo l'a souligné sur RMC.

Liverpool, Newcastle, le Borussia Dortmund, Chelsea, l'OM... De nombreuses ont été évoquées lors du dernier mercato estival pour Malick Fofana (20 ans), le jeune attaquant belge de l'OL. Ce dernier avait finalement décidé de rester en dépit des grosses difficultés financières de son club, mais depuis son faux départ, Fofana peine à retrouver de sa superbe avec l'OL. Et Daniel Riolo a dénoncé le fiasco jeudi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.

Riolo critique Fofana « Je trouve que Malick Fofana est vraiment, vraiment moins bien depuis plusieurs semaines. Juste après avoir confirmé qu’il ne partirait pas, il a été bon, mais ça aura duré un ou deux matches. Et depuis, je le trouve vraiment en dedans, je ne le vois plus faire énormément de différences », constate Riolo sur le crack belge de l'OL.