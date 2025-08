Greenwood - OM : Son mercato est relancé par un ancien du PSG !

A quelques jours seulement du début de la saison de Ligue 1, un gros dossier a explosé à l’Olympique de Marseille. La presse italienne a en effet annoncé que Mason Greenwood serait dans le viseur de l’Inter, qui penserait à lui après l’échec de la piste menant à Ademola Lookman de l’Atalanta.

Il ne manquait plus que ça. Alors que jusque-là l’OM a réussi à garder tous ses cadres, la situation pourrait devenir de plus en plus compliquée pour l’une des plus grandes stars de l’équipe. Il s’agit de Mason Greenwood, meilleur buteur de la saison dernière, qui serait vraisemblablement dans le viseur de l’Inter.