Gouiri plombé par ce transfert, l'OM a tranché

Après avoir recruté Eye Wahi l’été dernier, l’Olympique de Marseille a changé son fusil d’épaule en pleine saison en misant sur Amine Gouiri, arrivé en provenance du Stade Rennais. Mais voilà que l’arrivée d’un autre attaquant est déjà évoquée, avec la volonté de renforcer l’équipe en vue de la participation à la Ligue des Champions.

Comme chaque été, les débats vont repartir au sujet du futur attaquant de l’ OM . Il Faut dire qu’après les échecs Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang , qui ne sont restés qu’une saison, les Marseillais ont envie de retrouver un buteur d’envergure internationale. Et plusieurs pistes fusent déjà, alors que le mercato n’en est que à ses prémices.

Ces derniers jours, on a notamment parlé de Matthis Abline , qui a réalisé de très belles choses avec le FC Nantes . Mais récemment, l’ OM a reçu une réponse assez claire. « Qu'ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l'ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin. Abline n'ira pas à l'OM, sauf s'ils paient une fortune, 50M€ » a annoncé le président Waldemar Kita . « Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Mais j'aimerais qu'il reste. J'avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel ».

L’OM a pris une grande décision !

D’autres profils sont également annoncés, mais on en sait plus ce jeudi sur ce que veut vraiment l’OM. D’après les informations de RMC Sport, la volonté des dirigeants marseillais serait effectivement de recruter un nouveau buteur, mais pas un joueur qui puisse faire de l’ombre à Amine Gouiri. Ce dernier devrait donc être conforté en tant qu’attaquant titulaire la saison prochaine et à Marseille on cherche donc un joueur qui pourrait l’épauler, avec le calendrier qui sera chargé la saison prochaine entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions.