De Zerbi dévoile le gros renfort de l’OM !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier après une expérience en Angleterre avec Brighton, Roberto De Zerbi a terminé sa toute première saison à la tête de l’Olympique de Marseille. L’heure de faire un bilan, avec l’entraineur italien qui a notamment évoqué le rôle des supporters ainsi que du stade Vélodrome dans les succès de son équipe.

Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Roberto De Zerbi a décidé de poursuivre sa carrière d’entraineur à l’OM l’été dernier. Et il vient de terminer sa première saison avec l’objectif de la Ligue des Champions qui a été atteint. Mais tout n’a pas été facile pour l’Italien et ses joueurs, avec des nombreuses polémiques mais surtout des grosses contreperformances, notamment lors de certains matchs à domicile.

« Le Vélodrome a été un frein pour beaucoup de joueurs » Dans un entretien accordé au journaliste italien Alessandro Cattelan et publié ce jeudi, le coach de l’OM reconnait en effet qu’il a fallu gérer quelques dossiers importants et notamment celui des supporters et de la ferveur du stade Vélodrome. « Les supporters peuvent être une valeur ajoutée ou un frein. En début de saison, le Vélodrome a été un frein pour beaucoup de joueurs » a avoué Roberto De Zerbi, dans le podcast Supernova.