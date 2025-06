Real Madrid : Une nouvelle star avec Mbappé, il annonce du lourd

Après une saison plus que compliquée, le Real Madrid compte bien réagir l’année prochaine. Le club espagnol a d’ailleurs déjà commencé à s’activer en recrutant Trent Alexander-Arnold. L’Anglais viendra renforcer la défense madrilène qui a eu beaucoup de mal dernièrement et il a d’ailleurs promis que son association avec Kylian Mbappé allait faire des étincelles.

Alexander-Arnold annonce du lourd avec Mbappé et Vinicius

Justement, ce jeudi, Trent Alexander-Arnold était officiellement présenté à la presse. L’Anglais a abordé de nombreux sujets et il a notamment évoqué son association à venir avec Kylian Mbappé et Vinicius. Un trio qui pourrait faire beaucoup de bien au Real Madrid. Les propos de TAA sont rapportés par AS. « Mbappé et Vini ? Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je suis sûr qu’on aura une grande complicité et je vais leur offrir beaucoup de passes décisives. » Cela serait à coup sûr la meilleure chose à faire pour réussir son intégration au sein de la Casa Blanca.