Gasset - OM : Il réclame une décision forte de Longoria

Venu à l'OM pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s'est engagé sur un projet à court terme, jusqu'à la fin de la saison. Mais les bons résultats enregistrés pourraient lui offrir l'occasion de prolonger son aventure à l'issue de cette saison. Pour éviter que cette situation vienne perturber le club marseillais, Rolland Courbis a encouragé Pablo Longoria à prendre la parole.

Jean Louis-Gasset reçu cinq sur cinq. Arrivé à l'OM pour assurer la succession de Gennaro Gattuso, l'expérimenté technicien demeure invaincu. « La réussite de Jean-Louis repose sur une recette mêlant clarté et simplicité. Il a su redonner de la confiance aux joueurs » a expliqué Elie Baup, ancien coach du club marseillais. En l'espace de quelques jours, Gasset a refait de l'OM un candidat crédible à l'Europe.

Faut-il prolonger le contrat de Gasset ?

Une réussite qui pourrait lui permettre d'étirer son bail à l'OM. Pour l'heure, son contrat prend fin en juin prochain. Et selon les informations de L'Equipe , Gasset n'envisage pas rester sur le banc au-delà de cette saison. « S'il continue comme ça, la logique veut qu'il poursuive avec l'OM. Et encore plus s'ils se qualifient pour une Coupe d'Europe » précise Frédéric Antonetti, ancien coach de l'OGC Nice. Comme l'a noté Rolland Courbis, les prochaines semaines seront décisives : « L'enchaînement des quatre matches à venir contre Rennes, Paris, Lille et Nice va être un révélateur ».

Courbis encourage Longoria à prendre la parole