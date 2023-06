Galtier - PSG : C’est confirmé, l’OM fait son mercato chez l’ennemi

Thomas Bourseau

Dans l’obligation de trouver un entraîneur pour remplacer Igor Tudor, l’OM songerait notamment à Christophe Galtier, sur le point d’être officiellement licencié par le PSG. En outre, le club phocéen suivrait Marcelo Gallardo, également courtisé par le Paris Saint-Germain…

Que ce soit à Paris ou à Marseille, les dirigeants des deux clubs phares des villes font face au même problème : dénicher un nouvel entraîneur. Du côté du PSG, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu’il ne sera plus le coach du club parisien la saison prochaine comme le10sport.com vous l’a affirmé mardi tandis qu’à l’OM, Igor Tudor a claqué la porte en fin de semaine dernière.

L’OM pense à Galtier, sur le départ du PSG...

Selon La Provence , le profil de Christophe Galtier, qui est en plus un enfant du pays pour être né à Marseille, plairait particulièrement aux décideurs de l’OM. Le président Pablo Longoria et sa direction auraient coché le nom de Galtier dans leur liste prioritaire avec deux autres noms, à savoir Marcelino et Andoni Iraola. Et il se pourrait que l’OM se penche concrètement sur le dossier d’un autre ancien du PSG.

...mais aussi à Gallardo, dans le viseur du PSG !