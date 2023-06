Galtier - Mourinho : Coup de tonnerre au PSG ? Il déballe tout

Thomas Bourseau

L’avenir de José Mourinho pourrait finalement s’écrire à la Roma au vu de ses déclarations de cette semaine. Coup dur pour le PSG ? Jérôme Rothen ne lâche rien. L’ancien joueur parisien persiste et signe pour The Special One.

José Mourinho au PSG pour y remplacer Christophe Galtier cet été ? D’après les propos tenus par The Special One mercredi soir après la défaite de la Roma en finale de Ligue Europa face au FC Séville (1-1 puis défaite aux tirs au but pour le club romain), il se pourrait que José Mourinho ne soit pas disponible pour le PSG. « Je veux rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même ».

Mourinho assure n’avoir parlé à personne, Rothen n’en démord pas pour le PSG

Par la suite, José Mourinho a fait part de l’absence totale de discussions entre le PSG et lui-même, comme le10sport.com vous le dévoilait dès le 8 mai dernier. Voici les propos du technicien portugais. « Mon avenir ? Je suis sérieux, j'ai dit il y a quelques mois que si j'avais des contacts avec n'importe quel autre club je le dirais aux propriétaires, je ne ferais rien en cachette. J'ai parlé au club en décembre lorsque le Portugal m'a sollicité. Jusqu'à présent, je n'ai parlé à personne car il n'y a pas d'équipe à qui j'ai parlé ».

Mourinho - PSG : Une annonce est imminente ! https://t.co/79HrpxWMVg pic.twitter.com/cD2xnJPAUj — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

«Il arrive à te mettre dans la tête que tu vas être bon et que tu vas même dépasser ta fonction»