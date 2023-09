Galtier : L’OM se déchire en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l'OM a sombré au Parc des Princes face à un PSG largement meilleur dans tous les compartiments du jeu (0-4). Une situation qui va probablement provoquer le départ de Jacques Abardonado, qui assure l'intérim depuis la démission de Marcelino. Pour le remplacer, Christophe Galtier semble être la piste la plus chaude. Mais son profil ne fait pas l'unanimité en interne.

Depuis quasiment une semaine, Jacques Abardonado assure l'intérim à l'OM après la démission surprise de Marcelino. Cependant, la déroute subie sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (0-4) semble déjà scellé son avenir. Pablo Longoria cherche un nouveau coach, et la piste menant à Christophe Galtier prend de l'épaisseur.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

Galtier a des partisans à l'OM...

Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE , l'ancien coach du PSG a de solides partisans en interne à savoir Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, et de David Friio, le directeur sportif. Les deux dirigeants marseillais ont côtoyé Christophe Galtier lorsqu'ils étaient à l'ASSE et pousseraient donc en faveur de son arrivée.

... mais il est loin de faire l'unanimité