Le PSG crée la panique à l’OM, un nouvel entraîneur arrive

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l'OM a coulé sur la pelouse du Parc des Princes, s'inclinant très lourdement contre le PSG (0-4). Une déroute qui devrait avoir de lourde conséquence pour Jacques Abardonado. Ce dernier imaginer probablement que son intérim pourrait s'étendre encore quelques semaines, mais après le fiasco à Paris, Pablo Longoria a accéléré pour trouver un nouvel entraîneur.

La belle réaction des Marseillais jeudi soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, qui sont revenus deux fois au score pour arracher le nul (3-3), aurait pu laisser présager d'un OM conquérant à Paris malgré le contexte plus que délicat. C'est d'ailleurs ce qu'avait promis Jacques Abardonado. « Je veux une équipe qui joue au foot, et mettre les joueurs à leur poste », confiait le coach intérimaire de l'OM en conférence de presse, promettant qu'il avait « un plan ». Mais force est de constater que c'est un échec. En effet, l'OM a été humilié par le PSG (0-4).

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

L'humiliation contre le PSG change tout pour Abardonado

Une désillusion qui aura des conséquences. Et pour cause, selon les informations de La Provence , alors que l'idée d'allonger l'intérim de Jacques Abardonado avait été évoquée, cette option n'est clairement plus d'actualité après la défaite contre le PSG qui fait « panique » à Marseille. L'ancien défenseur de l'OM n'a pas convaincu ses dirigeants, et Pablo Longoria s'active donc pour trouver un nouvel entraîneur.

Galtier le favori ?

Et le nom qui revient avec le plus d'insistance n'est autre que celui de Christophe Galtier. Libre depuis son départ du PSG, le natif de Marseille semble être la piste la plus chaude pour prendre la succession de Marcelino sur le banc de l'OM.