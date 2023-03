Fracassé à l'OM, révélation sur son transfert avorté

Axel Cornic

Giovanni Satori, ancien directeur de l’Atalanta actuellement à Bologna, a confié avoir été tout proche de boucler le transfert de Leonardo Balerdi lors du dernier mercato estival. Le défenseur central semble être apprécié par Igor Tudor mais pas vraiment par les supporters de l’Olympique de Marseille, dont il est une des cibles régulières.

L’OM est passé en quelques semaines du rêve au cauchemar. Éliminés prématurément en Ligue des Champions à l’automne dernier, les Marseillais pensaient pouvoir venir gêner le PSG en Ligue 1 et rêvaient de soulever la Coupe de France. Finalement ils ont été distancé par le rival parisien (0-3) et on essuyé une douloureuse défaite en quart de finale de la Coupe, face à la modeste équipe d’Annecy (2-2, 6-7 tab).

Leonardo Balerdi, « El Fiasco »

Forcément les critiques ont fusé, surtout après la désillusion en Coupe de France. L’un des joueurs les plus concerné n’est autre que Leonardo Balerdi, qui n’a jamais vraiment eu la cote auprès des supporters de l’OM. « Leonardo Balerdi ne fait pas partie des meilleurs défenseurs de la planète on le savait déjà » peut-on lire dans La Provence . « 'El Flaco', c'est son surnom, 'El Fiasco' tel est son bilan. Il a subi une humiliation en bonne et due forme ».

« J’avais pratiquement tout bouclé, que ce soit avec le joueur ou le club »

Et dire que l’Argentin aurait pu quitter l’OM l’été dernier ! Dans un long entretien publié ce vendredi par Il Corriere dello Sport , le directeur sportif de Bologna assure avoir été tout proche de boucler un transfert de Balerdi. « J’avais pratiquement tout bouclé, que ce soit avec le joueur ou le club » a expliqué Giovanni Sartori. « Au dernier moment un défenseur s’est blessé à l’OM et ils ont bloqué le transfert ».

« J'ai parlé avec Bologna cet été, mais... »