Mercato - Officiel : Nouvelle recrue pour le RC Lens !

Publié le 2 juillet 2020 à 19h40 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2020 à 19h43

Lens continue son recrutement avec l’arrivée de Facundo Medina en provenance de Ca Talleres en Argentine. Coût de l’opération 3,6M€ + des bonus.