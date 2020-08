Foot - Mercato

PSG : Veratti, Mbappé... Le point sur l'infirmérie !

Publié le 5 août 2020 à 21h14 par La rédaction mis à jour le 5 août 2020 à 21h18

À une semaine du choc face à l’Atalanta, le PSG a communiqué sur l’évolution des blessures de certains joueurs parisiens.