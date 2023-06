Foot : Un milliardaire arrive dans un club français

Arnaud De Kanel

Le FC Versailles a raté sa fin de saison et évoluera pour la seconde année consécutive en National. Ces derniers mois, le club versaillais était en proie à de grosses difficultés financières. Alexandre Mulliez, un milliardaire français, va venir à la rescousse.

Sur la lignée de son incroyable épopée en Coupe de France en 2021 stoppée par l'OGC Nice de Christophe Galtier en demi-finale, le FC Versailles nourrit de grandes ambitions pour la suite. Le club versaillais a disputé sa première saison en National et a échoué de justesse pour la montée en Ligue 2, la faute à un sprint final raté. De plus, l'environnement qui gravitait autour du club était très néfaste notamment à cause de l'affaire Youssef Chibhi, l'entraineur mis à pied en novembre 2022. Ce dernier a d'ailleurs été condamné pour « atteinte à l'intimité de la vie privée » après voir avoir filmé des jeunes femmes à leur insu. Rien n'est allé en s'arrangeant pour le FC Versailles qui est donc passé à côté de sa deuxième partie de saison et qui s'est retrouvé dans le dur financièrement. Julien Ridon et Christophe Petit, les deux actionnaires, peuvent souffler car une solution a été trouvée.

Une dernière journée à l'image de la saison, complètement folle 😱Voici le 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹* de #NationalFFF 📊Titre de champion, montées, relégations... toutes les infos ici ➡️ https://t.co/2Wj9tYHF0I pic.twitter.com/fvhKNXsrhR — Championnat National (@NationalFFF) May 26, 2023

«Nous avons eu différentes sollicitations»

Dans un entretien accordé au Parisien début mai, Christophe Petit avait ouvert la porte à l'arrivée de nouveaux actionnaires dans le capital du club. « Nous avons eu différentes sollicitations. Il est possible effectivement que nous ouvrions progressivement le capital en préparation de la prochaine saison, si cela a du sens dans l’organisation du club et sa feuille de route », avait-il déclaré. Ce dernier assurait même que la santé financière du FC Versailles était bonne alors que City GC-Hervé, une de ses filiales, venait d'être mise en liquidation. Tout devrait aller beaucoup mieux maintenant.

Alexandre Mulliez débarque à Versailles