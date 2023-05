Flop à l'OM, il finit en prison

Hugo Chirossel

Joueur de l’OM entre 2004 et 2006, Koke n’aura pas marqué les esprits dans la cité phocéenne. L’attaquant aujourd’hui âgé de 40 ans et qui a pris sa retraite en 2016 a d’ailleurs récemment reconnu être à la tête d’un trafic de drogue visant à importer de la marijuana en Europe. L’Espagnol a accepté une peine de six ans de prison.

Vainqueur de la Coupe Intertoto sous les couleurs de l’OM en 2005, Sergio Contreras, plus connu sous le nom de Koke, n’aura pas laissé un souvenir impérissable à Marseille. Après seulement deux ans passés avec le club marseillais, l’attaquant espagnol avait été prêté au Sporting Portugal, avant de rejoindre l’Aris Salonique.

Koke a reconnu être à la tête d’un trafic de drogue

Koke, désormais âgé de 40 ans, a pris sa retraite sportive en 2016. Il se retrouve aujourd’hui en plein milieu d’une affaire de trafic de drogue. En effet, il a été inculpé avec 17 autres personnes pour son implication dans un réseau criminel visant à importer de la marijuana en Europe.

Six ans de prison pour Koke