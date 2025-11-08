Fiasco total à l'OM : La grave accusation sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a connu un nouveau mercato très mouvementé, la défaite contre l'Atalanta place le club phocéen dans une situation délicate en Ligue des champions. Exaspéré par la prestation de l'OM, Jérôme Rothen a fustigé le recrutement de Medhi Benatia, pointant du doigt la qualité de son travail.

Mercredi soir, l'OM s'est incliné contre l'Atalanta (0-1) et hypothèque ses chances d'accéder à la phase à élimination directe de Ligue de champions. Une rencontre durant laquelle plusieurs recrues estivales ont été en difficulté à l'image d'Igor Paixao, Benjamin Pavard, Matt O'Riley et même Nayef Aguerd. Jérôme Rothen fustige donc le mercato de Medhi Benatia.

Rothen fracasse le mercato de l'OM « Entre l'engagement et la qualité technique, ils ne sont pas au niveau de la Ligue des champions. Il y a eu erreur de casting. Qui a recruté et fait cette équipe? Quand tu vois les moyens de l'OM, qui ne sont pas les moyens de l'Atalanta, et que tu vois une telle différence dans les performances et la réalisation technique… », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.