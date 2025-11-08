Fiasco total à l'OM : La grave accusation sur le mercato !

Alors que l'OM a connu un nouveau mercato très mouvementé, la défaite contre l'Atalanta place le club phocéen dans une situation délicate en Ligue des champions. Exaspéré par la prestation de l'OM, Jérôme Rothen a fustigé le recrutement de Medhi Benatia, pointant du doigt la qualité de son travail.
Mercredi soir, l'OM s'est incliné contre l'Atalanta (0-1) et hypothèque ses chances d'accéder à la phase à élimination directe de Ligue de champions. Une rencontre durant laquelle plusieurs recrues estivales ont été en difficulté à l'image d'Igor Paixao, Benjamin Pavard, Matt O'Riley et même Nayef Aguerd. Jérôme Rothen fustige donc le mercato de Medhi Benatia.
Rothen fracasse le mercato de l'OM
« Entre l'engagement et la qualité technique, ils ne sont pas au niveau de la Ligue des champions. Il y a eu erreur de casting. Qui a recruté et fait cette équipe? Quand tu vois les moyens de l'OM, qui ne sont pas les moyens de l'Atalanta, et que tu vois une telle différence dans les performances et la réalisation technique… », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«A part Greenwood et Rulli, le reste est à jeter»
« Sur le match d'hier, à part Greenwood (...) et Rulli, le reste est à jeter. Les joueurs qui étaient là hier, qui ont des status particuliers et qu'on met en avant comme Hojbjerg… On met en avant que c'est un joueur d'expérience, mais c'est un joueur moyen! Tu regardes ses grands matchs en Ligue des champions et tu verras que c'est le néant », ajoute Jérôme Rothen.