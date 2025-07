Fiasco au PSG, l’indice qui fuite dans la presse !

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma serait poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas prendre de risques à moins d’un an de la fin de son contrat. Son successeur aurait d’ailleurs déjà été trouvé, puisque tout récemment un accord de principe avec Lucas Chevalier du LOSC a été évoqué.

Certains assurent que sans lui, le PSG n’aurait peut-être jamais remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Et pourtant, l’aventure parisienne de Gianluigi Donnarumma pourrait bien se termine dès cet été ! Un accord n’a toujours pas été trouvé pour sa prolongation et un départ semble donc être la meilleure solution, afin de ne pas revivre un traumatisme à la Kylian Mbappé .

Pas de retour en arrière possible ?

D’après les informations d’Orazio Accomando, un échec dans les négociations entre Donnarumma et le PSG serait actuellement « très probable ». Une réunion serait prévue dans les prochains jours, mais l’Italien ne semble pas vraiment décidé à accepter l’offre parisienne, puisqu’il réclamerait un salaire plus élevé pour prolonger. Il faut tout de même dire que le gardien est actuellement le 8e plus gros salaire du club parisien, ce qui pour certains ne reflète pas vraiment son importance sur le terrain.