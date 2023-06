Fiasco au PSG, le Qatar s'est embarqué dans une mission impossible

Amadou Diawara

Lors de ses premières belles années de l'ère QSI, le PSG a pu compter sur un milieu de terrain très fort avec Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. Toutefois, hormis l'international italien, ils ont tous quitté le club parisien un à un entre 2017 et 2019. Depuis, le PSG a multiplié les recrues dans l'entrejeu sans jamais trouver les bons joueurs pour accompagner Marco Verratti.

Lorsque Thiago Motta est arrivé en janvier 2012, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. En effet, avec la signature de la sentinelle italienne, le club de la capitale a trouvé le parfait équilibre au milieu de terrain avec Blaise Matuidi (juillet 2011 - aout 2017) et Adrien Rabiot (parti à l'été 2019 à la Juventus). D'ailleurs, Marco Verratti est même venu compléter l'effectif du PSG quelques mois plus tard.

La descente aux enfers du PSG depuis le départ de Motta

Jusqu'à l'été 2018, date du départ de Thiago Motta, le milieu de terrain était le point fort du PSG. Parfaitement équilibré et complémentaire, l'entrejeu parisien réalisait des merveilles à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mais après la retraite sportive de sa sentinelle, le PSG a perdu de sa superbe, et il essaie depuis cinq ans de trouver la bonne formule pour recomposer un gros milieu de terrain, sans succès.

Danilo Pereira, le rescapé du PSG

En janvier 2019, soit quelques mois après le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG a bouclé la signature de Leandro Paredes au milieu de terrain, et ce, grâce à une offre d'environ 40M€ formulée au Zenith. Mais il n'a pas du tout réussi à s'imposer à Paris. Loin d'être un titulaire incontesté au PSG, le champion du monde argentin a été poussé vers la sortie l'été dernier, étant prêté avec option d'achat à la Juventus cette saison. Lors de l'été suivant, le club de la capitale s'est offert à la fois Idrissa Gueye et Ander Herrera, mais à l'instar de Leandro Paredes, ils ont été sacrifié lors du dernier mercato estival. A l'intersaison 2020, la direction du PSG a recruté Danilo Pereira et Rafinha pour renforcer son entrejeu. Et si l'international portugais est aujourd'hui à sa place au PSG - servant même de véritable couteau suisse lorsqu'il y a des absents en défense - ce n'est pas du tout le cas de Rafael Alcantara, lâché pour 0€ il y a un peu moins d'un an. A l'été 2021, le PSG a profité de la situation contractuelle de Georginio Wijnaldum à Liverpool pour le recruter librement et gratuitement. Toutefois, sa première saison à Paris a été un échec, d'où son prêt à l'AS Rome lors de cet exercice. Durant le dernier mercato estival, le PSG a frappé fort sur le mercato en finalisant les arrivées de Renato Sanches, Vitinha et de Fabian Ruiz. Cependant, aucun d'entre eux non plus n'a réussi ses débuts à Paris. D'ailleurs, Renato Sanches et Fabian Ruiz pourraient déjà prendre la porte cet été. Reste à savoir si Manuel Ugarte (Sporting), qui arrive au PSG cet été, aura davantage de réussite.