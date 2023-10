Fiasco annoncé pour l'entraîneur de l'OM ?

Pierrick Levallet

N'arrivant pas à convaincre depuis le début de saison, l'OM n'arrive pas à sortir de sa crise. Malgré l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc, le club phocéen n'a pas réussi à s'imposer contre l'AS Monaco (3-2). Et pour Jérôme Rothen, le technicien court tout droit vers la catastrophe au vu de la qualité de son effectif.

Alors que le mercato de l’OM se voulait plutôt prometteur, le club phocéen est finalement très loin des attentes qu’il s’était fixé. Défaite par l’AS Monaco ce samedi (3-2), la formation marseillaise pointe à la douzième place de Ligue 1. Les supporters avaient d’ailleurs laissé éclaté leur colère il y a quelques jours, déclenchant ainsi une véritable crise à l’OM. Mais pour le moment, les Olympiens n’arrivent pas à redresser la barre. Jérôme Rothen estime d’ailleurs que Gennaro Gattuso court à la catastrophe au vu de la qualité de son effectif.

«Ça va être très compliqué !»

« Je pars du principe que dans cette équipe de l’OM, il y a de grosses carences. Et tout Gattuso qu’il est, il ne peut pas se mettre dans la tête et dans les pieds de certains joueurs. Ces manques, ils sont terribles aujourd’hui. Certains peut-être en manque de confiance avec ce début de saison moyen, mais n’empêche que le niveau affiché par d’autres... [...] J’en veux surtout à ceux qui sont là depuis un certain temps et au club qui investit beaucoup sur ces joueurs-là, qui renouvèle leur confiance d’année en année et qui montrent leurs limites » a expliqué l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Les carences sont terribles»