Feu vert pour ce transfert, il veut signer à l'OM !

La rédaction

Le mercato approche, et l’OM accélère sur plusieurs dossiers. Le club marseillais cible Manor Solomon, ailier israélien prêté à Leeds. Selon Sky Sport, l’OM tente de boucler un accord avec le joueur, qui aurait déjà donné son feu vert. Une recrue rendue possible grâce à la probable vente de Luis Henrique à l’Inter Milan.

Alors que le mercato d’été approche, l’OM serait déjà actif sur plusieurs dossiers. Sky Sport révèle notamment que Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient intéressés par la venue de l’attaquant israélien Manor Solomon. Tottenham pourrait réclamer 20 M€ pour son ailier, mais en attendant, l’OM tenterait de trouver un accord financier avec l’entourage du joueur.

Une recrue possible grâce à Luis Henrique

Une somme conséquente que l’OM pourrait se permettre de dépenser. En effet, les dirigeants phocéens pourraient utiliser les 25 M€ issus de la vente de Luis Henrique à l’Inter Milan pour financer l’arrivée de Manor Solomon.

Le joueur donne son feu vert

Quoi qu’il en soit, la piste menant à l’attaquant prêté à Leeds semble bien engagée. Auteur de 10 buts et 12 passes décisives, son arrivée sur la Canebière représenterait un renfort de choix, d’autant plus que le joueur aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre l’OM et évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.