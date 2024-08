FC Nantes : Kombouaré balance sur les dossiers brûlants du mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas passé loin du bas de classement l'an dernier en Ligue 1, le FC Nantes a connu un été assez mouvementé au niveau du mercato puisque pas moins de 11 joueurs ont quitté le club dernièrement. La liste aurait encore pu s'allonger puisqu'Alban Lafont, qui possède un contrat jusqu'en 2027, aurait pu également faire ses valises. Antoine Kombouaré s'était exprimé sur la situation il y a quelques jours et il a eu besoin de faire un nouveau rapport.

Depuis quelques semaines, certains imaginent des Nantais un peu moins motivés sur le plan sportif et la tête occupée par à un éventuel départ. Après avoir marqué les esprits il y a deux ans, ce qui lui avait ouvert la voie vers une convocation en Equipe de France quelques mois plus tard, Alban Lafont aurait pu quitter le FC Nantes cet été. Pour son premier match de la saison face à Toulouse (0-0), il a prouvé qu'il était encore présent.

Lafont bien motivé

Présent dans L'Equipe type de cette première journée de Ligue 1 pour sa prestation, Alban Lafont a parfaitement bien débuté sa saison, de quoi faire une petite mise au point sur sa situation. « C’est vous qui avez des doutes (sur Alban Lafont), j’ai vu vos visages vendredi quand vous vouliez pas me croire. La situation est ainsi. La fin du mercato est fin août, maintenant les joueurs ne sont pas là par défaut, surtout pas. Je le vois dans le travail, je le vois dans les discussions. On échange beaucoup » a-t-il confié en conférence de presse après le match nul.

Un effectif motivé

Pour répondre aux détracteurs qui pensaient que certains joueurs du FC Nantes n'était pas motivés à 100% à cause d'un départ éventuel, le célèbre coach a tenu à répondre. « Je les sens concernés : je parle de lui, de Chirivella, Douglas Augusto, Mostafa Mohamed. Il y avait beaucoup de joueurs concernés par les départs et ils sont là ! Ils sont super motivés et dans l’esprit. Après il y a ce que je dis moi mais la meilleure preuve est le terrain » poursuit-il.