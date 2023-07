FC Nantes : Il claque la porte, son transfert est officiel

Jean de Teyssière

Après avoir flirté avec la zone de la relégation en fin de saison, le FC Nantes s'est finalement sauvé à la dernière journée et continuera à évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Mais cela se fera sans l'un des cadres de cette équipe durant la majeure partie de la saison : Sébastien Corchia. L'ancien joueur du FC Séville, en fin de contrat avec Nantes, s'est engagé avec l'Amiens SC.

L'effectif du FC Nantes pourrait continuer de fondre. Le10sport.com vous révélait qu'Andy Delort ou encore Florent Mollet pouvaient être tentés par l'Arabie Saoudite. De son côté, Ludovic Blas va rejoindre le Stade Rennais. Mais c'est un nouveau cadre qui, cette fois-ci, fait officiellement ses adieux, il s'agit du latéral droit Sébastien Corchia.

Corchia se plaignait du manque d'offre

Pourtant, ce n'était pas gagné car il y a quelques jours, Sébastien Corchia annonçait sur les ondes France Bleu Loire Océan que les offres étaient moins nombreuses que ce qu'il avait imaginé : « C’est la première fois que je suis en fin de contrat. C’est compliqué à gérer car on ne sait pas où on va jouer. Il faut être fort mentalement, même si on aimerait bien savoir où on va aller. Il y a aussi l’environnement familial, c’est un tout. Parfois les gens ne voient que le côté joueur de foot… Mon agent travaille, on attend de voir les propositions. Pour l’instant, c’est très calme. Je suis prêt à entendre toutes les propositions. Les USA ? Pourquoi pas. En Ligue 2 ça bouge beaucoup aussi. Il faut un bon projet sportif, jouer la montée par exemple, ça peut être intéressant. Je verrai ce qui arrive. »

Corchia à Amiens, c'est officiel !