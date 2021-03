Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Weissbeck (Sochaux) vers la Ligue 1 ?

Publié le 22 mars 2021 à 16h50 par Alexis Bernard

Auteur d’une excellente saison avec Sochaux, le milieu de terrain Gaëtan Weissbeck pourrait quitter le Doubs dans les mois à venir.